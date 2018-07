Rischio istamina, un lotto di tonno surgelato ritirato dai supermercati

di Luisa Mosello

oltre i livelli consentiti, dunque potenzialmente dannosa per la salute. Con questa motivazione un lotto diL'allerta è stata diramata oggi dale riguarda lema prodotto dall’Il lotto in questione è BMI 18/02 – Item No 2451410, scadenza 10-11-2019 , dal contenuto di 175-225 g.Il richiamo "per rischio chimico" come si legge nell'avviso pubblicato sul sito del Ministero è stato reso necessario dalla presenza di un tasso di istamina superiore ai limiti consentiti dalla legge” (3035 ppm). Ed è stato disposto a scopo precauzionale dall'azienda Memega &Prini srl di Bolzano che lo ha commercializzato all'ingrosso. L'istamina in eccesso puó provocare la sindrome sgombroide, patologia simil-allergica causata dall’ingestione di pesce alterato.Spesso viene confusa con l'allergia alimentare. e si manifesta con sintomi che riguardano l’apparato gastrointestinale (nausea, vomito, diarrea) il sistema nervoso centrale (vertigini, mal di testa), la pelle con rush cuteanei (rush) e a volte si presenta con disturbi respiratori e ipotensione. Il prodotto in questione, avverte l'azienda, " non deve essere consumato e deve essere distrutto o reso".