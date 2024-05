Test medicina 2024, tutte le risposte ai quesiti. Tra le domande Don Abbondio, la deflazione, l'accelerazione della Ferrari

Test medicina 2024, tutte le domande. Dalla citazione de "I Promessi Sposi" - «Don Abbondio non era nato con un cuor di leon» - alla definizione di deflazione.

Sono alcune delle domande - sessanta in tutto - che gli studenti hanno trovato nella prima parte del test di medicina che si è svolto questa mattina. I primi quesiti rientravano tra le «Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi».

Le domande di biologia

Subito dopo era il turno del ragionamento logico e problemi. Per biologia, agli aspiranti medici si chiedeva di sapere cosa fosse il colesterolo. E poi ancora cosa sono le coronarie e cosa è il lattosio. Domande anche sui virus e sul codice genetico. «Il benzene è" e «il fenolo è" tra i quesiti di chimica.

Matematica e fisica

Mentre nella parte dedicata a matematica e fisica: «Il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello aeriforme» e «l'accelerazione media di una Ferrari SF90 che scatta da 0 alla velocità di 100 km/h in 2.5 secondi».

I partecipanti

I partecipanti alle prove di oggi per Medicina sono 62.279 e 6.785 per Veterinaria domani, lo rende noto il Ministero dell'Università e della Ricerca. I posti provvisori disponibili per Medicina sono 20.867 (+1.231 rispetto al 2023 e +5.001 rispetto al 2022), 1.272 per Veterinaria 1.535 per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria.

La prova

Dopo l'esperimento riuscito male dei Tolc Med, la nuova prova per l'accesso alla facoltà a numero chiuso di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria prevede lo svolgimento in presenza, a partire dalle ore 13:00, e in formato cartaceo. I quesiti sono stati estratti da un'apposita banca dati, che conteneva anche la risposta esatta, composta da almeno 7 mila quesiti, che è stata pubblicata per metà venti giorni fa e per l'altra metà verrà resa nota almeno venti giorni prima del 30 luglio, data della seconda sessione.

Le risposte

Ecco tutte le risposte al test di medicina 2024. Sono la lettera A) di ogni domanda del file Pdf.