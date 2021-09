Terza dose, agli anziani a dicembre e ai sanitari a gennaio: il timing per la ripresa delle vaccinazioni

A quanto si apprende da fonti di Governo, il timing previsto per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid sarà così strutturato: da fine settembre si partirà con gli immunodepressi (pazienti che si trovano ad avere ridotte difese immunitarie per cause diverse); entro fine anno - probabilmente a dicembre - agli anziani over 80 e all'inizio del prossimo anno - tra gennaio e febbraio - agli operatori sanitari.

«Un mese fa ho chiesto una moratoria globale sulle dosi di richiamo» dei vaccini «Covid-19 almeno sino alla fine di settembre, per dare priorità alla vaccinazione delle persone più a rischio in tutto il mondo che devono ancora ricevere la prima dose. Ora chiedo che la moratoria venga estesa almeno alla fine del 2021, per consentire a ogni Paese di vaccinare almeno il 40% della propria popolazione». Così sul tema terza dose il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando in conferenza stampa a Ginevra.

"3rd doses may be necessary for the most at-risk populations, where there's evidence of waning immunity against severe #COVID19 & death – such as immunocompromised people who didn't respond sufficiently to their initial doses, or are no longer producing antibodies"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 8, 2021

«La terza dose - ha precisato il Dg Oms - potrebbe essere necessaria per le popolazioni più a rischio, dove ci siano evidenze di una riduzione dell'immunità contro la possibilità di sviluppare Covid grave e morte». Ad esempio per «le persone immunocompromesse che non hanno risposto sufficientemente alle dosi iniziali» di vaccino «o che non producono più anticorpi. Ma per ora - ha ammonito - non vogliamo vedere un uso diffuso di 'booster' per persone sane che sono completamente vaccinate».