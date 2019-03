La rete dell'Isis a Napoli: terrorista bloccato nel casale abbandonato

«Si muoveva di continuo e non frequentava i luoghi soliti di altri immigrati, come le moschee e le stazioni ferroviarie», ha spiegato il capo della Digos della questura di Caserta nel corso della conferenza stampa.



Il blitz è scattato stamani all'alba, quando l'uomo è stato sorpreso in un piccolo casolare nelle campagne di Acerra, di quelli forniti di pozzo artesiano e usati dai contadini. Con sé aveva due cellulari, che ora saranno analizzati per accertare legami - esistenti con forte probabilità - con persone residenti tra Caserta e Napoli, ma anche per capire come abbia fatto a tornare in Italia senza documenti. La sera prima, è emerso, l'uomo aveva dormito in un altro casolare nel vicino comune casertano di San Felice a Cancello.



Dal 2003 Sadaoui ha vissuto in Italia con permessi di soggiorno per motivi di lavoro; il 45enne, nel 2010, ha presentato richiesta di rinnovo ma prima che potesse essergli notificato il rigetto emesso dall'Ufficio Immigrazione della questura di Caserta, fuggì dall'Italia; era il 2013, da allora scomparve per riapparire in Siria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia di Stato di Caserta, in seguito a un’articolata attività info-investigativa, ha arrestato un cittadino algerino di 45 anni, ricercato in campo internazionale poiché colpito da mandato di cattura emesso dal Tribunale di Constantine (Algeria) per partecipazione a organizzazione terroristica. Mourad Sadaoui aveva lasciato l’Algeria nel 2014 per raggiungere la Siria e unirsi alle milizie dello Stato Islamico.Residente in passato in Campania e titolare di permesso di soggiorno dal 2003 al 2012, l'algerino era noto al servizio per il contrasto del terrorismo esterno della DCPP poiché segnalato nel 2016 dall'Aisi e da Interpol in una lista di combattenti partiti per unirsi ai gruppi jihadisti operanti nel teatro siro-iracheno.«È il primo foreign fighter di ritorno in Italia dopo la dissoluzione dello Stato Islamico», spiega il capo della direzione centrale polizia di prevenzione Claudio Galzerano nel corso della conferenza stampa tenuta alla Questura di Caserta alla presenza del questore Antonio Borrelli, del dirigente della Digos di Caserta Enzo Vitale, che ha diretto le operazioni di cattura del 45enne, e del responsabile dell'Ufficio Immigrazione della questura Inguaggiato.Sadaoui, hanno spiegato gli investigatori, era ricercato sulla base dell'ordinanza di carcerazione emessa dall'autorità giudiziaria algerina: era inserito nella lista dei foreign fighters algerini e già a fine 2017 erano state avviate le sue ricerche in Italia. A metà 2018 le ricerche si sono concentrate nell'agroaversano, area della provincia di Caserta dove l'uomo aveva vissuto per anni tra il 2003 e il 2013, in particolare nel comune di San Marcellino. Poi però gli investigatori della Digos di Caserta, coordinati dalla Digos Distrettuale di Napoli, lo hanno rintracciato al confine tra Napoli e Caserta, il tutto senza poter ricorrere all'analisi delle celle telefoniche, visto che l'uomo non possedeva più il telefonino noto alla polizia.Le attività svolte dai poliziotti della Digos, coordinati dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, sono risultate particolarmente complesse e hanno consentito di individuare il ricercato all’interno di un casale abbandonato situato nel Comune di Acerra.Mentre proseguono indagini per individuare eventuali reti di sostegno che possano aver favorito la latitanza dell'algerino, si rileva come quello odierno costituisca il primo arresto di returnee operato in Italia all'indomani della dissoluzione sul terreno dello Stato Islamico.