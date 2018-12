«Il 25 dicembre adesso è ravvicinato». «Il 25 è Natale...dei cristiani...le chiese sono piene». Il 20enne somalo stava progettando di mettere «le bombe a tutte le chiese d'Italia», a cominciare da quella «più grande», la Basilica di San Pietro a Roma, e progettava di farlo in occasione del Natale. È uno dei particolari che emergono dalle intercettazioni riportate negli atti giudiziari che hanno portato al fermo

Il somalo è ritenuto dalle agenzie per la sicurezza Aisi e Aise come affiliato al Daesh in Somalia e in contatto con una sua cellula operativa. È quanto emerge dalle indagini della Digos della Questura di Bari, coordinate dalla Dda.

«Se Dio vuole, se serve alla causa, bisogna farlo». Ha risposto così alle domande degli inquirenti, durante l'udienza di convalida del fermo. Con riferimento alle conversazioni in cui diceva di «uccidere e ammazzare i cristiani», l'indagato ha detto che «se serve alla causa bisogna farlo».

L'intenzione di recarsi a Roma in concomitanza del Natale», ricostruiscono gli inquirenti della Dda di Bari, si evince da alcune intercettazioni captate tra il primo e il 9 dicembre. «Mamma mia...ecco la Chiesa», dice il cittadino somalo aprendo «con ogni probabilità sul display del proprio smartphone la foto di San Pietro». «Però non è facile - gli risponde il suo interlocutore - sai com'è là il 24 e il 25 a Natale, che sta Papa, e tanta gente, è pieno pieno pieno». «È buono - dice il 20enne somalo - persone...pericolose, è buonissimo». Il primo dicembre il 20enne «comincia a ragionare di progettualità operative» e già il giorno dopo si informa sulla distanza tra Bari e Roma e sugli eventuali mezzi di trasporto per raggiungere la Capitale. Nella conferenza stampa odierna gli inquirenti hanno riferito di una ulteriore conversazione intercettata il 9 dicembre, in cui l'indagato pronuncia la data del 27, senza tuttavia specificare il mese. Questo li ha convinti che «non c'era più motivo di aspettare».

Le indagini sono state svolte dalla Digos della Questura di Bari, coordinate dalla Dda e sotto il coordinamento a livello centrale del Servizio per il Contrasto al Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos con il supporto dell'Aisi e del Federal Bureau of Investigation statunitense (FBI) ed hanno consentito di documentare la «totale adesione dello straniero all'ideologia del cosiddetto stato islamico - spiegano gli inquirenti - e la sua organicità alla componente armata somalo-keniota di Daesh».



Sui social, in particolare Facebook, il giovane avrebbe diffuso foto e post di «esaltazione al martirio» e sono stati raccolti elementi relativi all'attività di «intenso indottrinamento su un altro straniero in corso di identificazione, al quale - dicono gli investigatori - impartiva vere e proprie istruzioni teorico-operative sul concetto di jihad armato».



«Se Dio vuole, se serve alla causa, bisogna farlo». Ha risposto così alle domande degli inquirenti, durante l'udienza di convalida del fermo, il 20enne somalo detenuto nel carcere di Bari con l'accusa di terrorismo. Con riferimento alle conversazioni in cui diceva di «uccidere e ammazzare i cristiani», l'indagato ha detto che «se serve alla causa bisogna farlo». (SEGUE).

