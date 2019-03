Terrore sul bus, ecco perché Ouesseynou Sy era alla guida. L'azienda: «Test sempre superati»

I carabinieri in un post su Facebook: «Grazie ai nostri eroi di Milano» Stando a quanto era già emerso ieri, Sy era stato trovato in stato di ebbrezza alla guida di un auto a Brescia alcuni anni fa, probabilmente nel 2007, e in quel periodo si sarebbe messo in malattia non comunicando all' azienda, per la quale aveva cominciato una quindicina di anni fa a lavorare, l'accaduto e la sospensione della patente. Per l'azienda aveva lavorato prima come addetto alle pulizie poi, in considerazione del suo buon comportamento sul lavoro, era diventato conducente dei mezzi.

Nell'ottobre 2018 Sy era stato condannato in via definitiva a un anno con la sospensione condizionale della pena: era accusato di aver molestato una diciassettenne ed era stato condannato in primo grado a Cremona per fatti risalenti al 2010. L'uomo era stato condannato in base all'articolo 609 del Codice penale per «fatti di minore gravità». Da qui l'entità della pena. Anche di questo episodio, come della sospensione della patente, l'azienda non sapeva nulla: è stato riferito, infatti, che scattano comunicazioni obbligatorie alle aziende in questi casi, ma quando riguardano, in particolare, pubblici ufficiali.

Ousseynou Sy «aveva ben venticinque anni di servizio di cui gli ultimi quindici alle dipendenze di Autoguidovie. Aveva sempre superato positivamente tutte le visite mediche periodiche e annuali», ha scritto ieri in una nota Camillo Ranza, presidente di Autoguidovie, la società proprietaria del bus che si dichiara «addolorata e sconvolta per l'imprevedibile grave accaduto». «Le motivazioni del gesto del nostro autista non ci sono note e sarà comunque l'indagine della magistratura a fare chiarezza sulle stesse» sottolinea il presidente di Autoguidovie.

Se lo chiedono in tanti da ieri pomeriggio: perché a, l'autista senegaleseed è stato arrestato ieri, guidava quell'autobus? Alle spalle il 47enne aveva infatti una, risalente a qualche anno fa. All'epoca, emerge dalle indagini della Procura di Milano, l'uomo si mise in malattia, e dunque la società per cui già lavorava all'epoca, la Autoguidovie, non seppe nulla di quell'episodio.