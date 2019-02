Terremoto al largo di Vibo Valentia, paura a Tropea e Lamezia: scossa di 3.3

#terremoto alle 10:16



Epicentro: Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria)

Magnitudo: 3.3 ± 0.3 (ML) pic.twitter.com/HFaCYrt1YS — TerremotiBot (@TerremotiBot) 15 febbraio 2019

di3.3 oggi in Calabria. La scossa, registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 10.16 a una profondità di 48 chilometri, è stata avvertita distintamente in tutta la costa sud occidentale, a Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria. Gente impaurita e molte chiamate ai vigili del fuoco. Per ora non sono segnalati danni a persone o cose