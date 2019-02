© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nella notte a. Undi magnitudo 3.0 è stato chiaramente avvertito dalla popolazione nella provincia umbra. Molta gente è scesa in strada. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato la scossa all'1.33 a profondità di 8.6 km. Epicentro a due km da Stroncone e a soli 6 da Terni. Il sisma è stato registrato dalla popolazione anche nei comuni dell'alto Lazio comee a nord sino a. Per ora non sono segnalati danni. Un altro terremoto, più debole, di magnitudo 2.6, era stato avvertito alle 22.23 con lo stesso epicentro.