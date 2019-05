Terremoto a Barletta di 3.9, paura tra la gente: evacuate molte scuole, anche a Bari

. Evacuato il Palagiustizia di Bari e molte scuole, sia nei dintorni dell'epicentro che in altri comuni, da Bari a Trani ad Altamura. A Bitonto è stata evacuata la stazione ferroviaria.

di magnitudo 3.9 a 4 km a sud-est di. La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 10.13, a 4 chilometri da Barletta, a una profondità di 34 chilometri. Questo l'epicentro secondo quanto riportato dal'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Bari Foggia e persino a Taranto: molte persone sono scese in strada, prese dal panicoUn'altra scossa didi magnitudo 3.3 era stata registrata in mattinata dall'Ingv tra le province di Macerata e Fermo. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 6.45, sono stati: Civitanova Marche (Macerata) e Porto Sant'Elpidio.Una leggera scossa di terremoto è stata avvertita nella notte in provincia di Brindisi. Lo conferma il sito di rilevazioni meteopuglia.org. Alle ore 3.57 la terra ha tremato a Costa Merlata, marina di Ostuni. Il sisma è stato rilevato di magnitudo 2,4 a una profondita di 2.1 chilometri. Non si segnalano danni.