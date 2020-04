Terremoto in Puglia di 3.7 avvertito da Foggia a Campobasso a Bari

Terremoto, una forte scossa in Puglia è stata registrata stamani in una vasta area. L'istituto nazionale di vulcanologia ha indica una magnitudo di 3.7 per la scossa delle 4.57 del mattino a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, alle 4.57. L'ipocentro è stato localizzato a 24 chilometri di profondità. Per i cittadini è stato un brutto risveglio. La scossa è stata avvertita chiaramente a Foggia, ma anche sul Gargano, Vasto, Campobasso e anche nel nord barese. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.

