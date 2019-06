Terremoto, forti scosse all'alba tra Albania e Grecia: paura e gente in fuga. Avvertito anche in Puglia

Paura all'alba per una serie di fortiregistratI dall'ente geologico statunitense al confine tra l' Albania e la Grecia . Il terremoto è stato avvertito anche in Puglia . La scossa più forte, di magnitudo 5.2 gradi Richter, è stata rilevata alle 6.26 italiane a una decina di chilometri dalla città albanese di Mborje e a una quarantina da quella greca di Kastoria, a una profondità di 10 chilometri. A questa sono seguite due scosse di magnitudo 4.9 e 4.8. Grande paura tra la popolazione delle zone interessate: con gente che ha lasciato precipitosamente le case e si è riversata in strada.