Terremoto, il primo processo spazzato via dalla prescrizione

Sarà spazzato via dalla prescrizione quello che in Abruzzo passerà alla storia come il primo processo sulla ricostruzione post-sisma del 2009. Il terremoto che quasi 10 anni fa distrusse L'Aquila, causando la morte di 309 persone, propagò i suoi effetti in diverse località della regione. Tra queste anche Torre de' Passeri, che dunque fu inserita nell'area del cratere sismico. A distanza di pochi mesi iniziarono i lavori, bruscamente interrotti dalla tempesta giudiziaria che nel marzo del 2011 fece scattare 7 arresti, coinvolgendo complessivamente una quindicina di persone, tra tecnici, funzionari del Comune e titolari di ditte appaltatrici. Sotto la lente della Procura finirono le opere compiute su 16 abitazioni private e 11 edifici pubblici, che a giudizio dell'accusa sarebbero state il frutto di "un intreccio di falsi e truffe ripetuti in modo seriale", attraverso il quale i protagonisti della vicenda avrebbero disposto "a loro piacimento dei fondi stanziati per il risanamento".