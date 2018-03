Terremoto, forte scossa in Puglia nella notte, magnitudo 3,9: paura a Ostuni, Brindisi, Bari e Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una violenta scossa diinè stata avvertita chiaramente in tutta la, 31 minuti dopo la mezzanotte, in paricolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud Barese. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande allerta tra la popolazione con molte persone svegliate nel sonno. L'istituto nazionale di vulcanologia ha stimato la profondità a 27,3 km. I comuni più vicini all'epicentro sonoe San Vito dei Normanni.Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente anche a, Conversano e persino nelle più lontane Bari, Taranto e Matera. Social invasi dalle testimonianze della gente, numerose sono state le telefonate allarmate ai centralini dei vigili del fuoco. Molti raccontano di aver sentito due scosse distinte, una dopo l'altra.