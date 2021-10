Terremoto Pesaro e Urbino di magnitudo 4.3 avvertito anche in Umbria e a Bologna

Paura nelle Marche per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 alle 12.53 segnalata dall'Ingv in zona Pesaro Urbino. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, in particolare a Fano, Jesi, Osimo ma anche in Umbria, in zona Foligno, ad Ancora fino a Forlì e Bologna. L'epicentro a 3 chilometri da Montefelcino ad una profondità di 38 chilometri. Tre minuti dopo la prima scossa, alle 12.56, l'Ingv ha registrato un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 2.7, questa volta con epicentro a Serraungarina, sempre nel Pesarese.

Terremoto nelle Marche

La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la scossa e che l'hanno segnalata. Al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite. Il terremoto è stato avvertito da Pesaro fino a Macerata: in alcune scuole di Pesaro gli studenti sono usciti dagli istituti applicando il piano anti sismico.

