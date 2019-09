Scossa di terremoto avvertita nel fermano, nell'ascolano e nel maceratese https://t.co/aZA6PC3BJJ pic.twitter.com/AM8ZLBWKp1 — Vivere Fermo (@viverefermo) September 1, 2019

in, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da molte repliche meno intense. Allarme tra la popolazione in Umbria (in particolare nelle province di Perugia Terni ), Lazio e Abruzzo. Grande ansia soprattutto tra i turisti, non abituati a una serie così lunga di scosse: tra le 2.02, quando si è verificata la scossa più forte di 4.1, e le ore 4.28, nel sottosuolo della cittadina umbra la terra ha tremato ben 38 volte.Tra i centri più vicini all'epicentro anche. Sui social network testimonianze di cittadini che hanno sentito la scossa sino a Pescara Viterbo . Il sisma è stato avvertito debolmente anche nei quartieri settentrionali di Roma e poi da tantissime meno intense (magnitudo tra 0.5 e 1.9).Il terremoto di Norcia era stato preceduto, poche ore prima, da tre scosse di magnitudo compresa tra 2.8 e 2 con epicentro invece vicino Trevi (Perugia). La terra da queste parti non smette mai di tremare, nell'ultimo anno (365 giorni) si sono registrate ben 1224 scosse con epicentro a(una media di 3,3 al giorno) ma mai così forti come quelle di stanotte: l'ultima di magnitudo superiore a 3.0 era stata registrata il 26 dicembre 2017 (3.1), mentre per trovare un terremoto di almeno 4.0 bisogna tornare indietro di quasi tre anni (esattamente al primo novembre 2016).Gente in strada ad Amatrice, Accumoli e Cittareale, alcuni dei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell'agosto 2016, in seguito alla forte scossa di magnitudo 4.1 registrata a Norcia (Perugia) alle 2.02 di questa notte insieme ad alcune repliche. Al momento i Vigili del fuoco non segnalano danni nei comuni reatini già segnati dal sisma di tre anni fa.«Stanotte sarà dura dormire ma non molliamo». Il vicesindaco Di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), Michele Franchi, commenta così con l'ANSA le nuove scosse di terremoto avvertite nelle ultime ore, tra cui una di magnitudo 4.1 con epicentro tra la stessa Arquata e Norcia (Perugia). Nel paese dell'Ascolano, pesantemente colpito dal sisma del 2016, «c'è molta paura e tutte le luci sono accese nelle case», racconta Franchi. Al momento non si segnalano comunque danni.