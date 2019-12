Terremoto di 4.5, molte scuole chiuse al Mugello: ecco dove

Queste le prime parole del responsabile @ProtCivComuneFi Sezione #Mugello, Girolamo Bartoloni, in seguito alle scosse di #Terremoto registrate nella notte. Oggi a Borgo San Lorenzo le scuole resteranno chiuse. pic.twitter.com/Y2OlLwpfcj — Tele Iride (@TeleIride) December 9, 2019

Comune di Vaglia scuole di ogni ordine e grado chiuse. — GALI (@gali1977) December 9, 2019

Comune di Borgo S.Lorenzo: a seguito dello sciame sismico è stato deciso che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di oggi 9 dicembre, inclusi gli asili nido comunali #terremoto — Giovanni Fabbri (@GioFabbri) December 9, 2019

#terremoto in Toscana, paura nella notte. Scossa di 4.5

Non risultano persone coinvolte, ma ci sono alcuni danni evidenti(poche notizie ad ora 6:15 9 dicembre) Fra gli altri, segnalati danni al campanile della chiesa di Cavallina (Borgo San Lorenzo) e a una chiesa di Barberino. pic.twitter.com/DridBfWhjP — Massimo (@Misurelli77) December 9, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nella notte al Mugello con uno sciame sismico in atto dalle 22.30 della domenica che ha fatto trascorrere una notte insonne agli abitanti. La scossa più forte è stata annunciata da un boato secondo molti utenti sui social network. Ecco la situazione delle scuole in tempo reale:I sindaci dei due comuni hanno deciso la chiusura delle scuole domani. A Scarperia imvece le scuole potrebbero restare aperte.A seguito dello sciame sismico in Mugello, il Comune di Borgo San Lorenzo ha deciso che oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Intanto Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, altro Comune del Mugello, in un post su Facebook rende noto che è stato aperto il centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo, invitando la popolazione a scrivere o telefonare al 3296503000 per qualsiasi comunicazione.Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Vicchio, anche gli asili nido comunali e privati.