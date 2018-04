Trema il Molise alle 11.48 del 25 aprile. Una violenta scossa di terremoto è stata registrata su tutta la costa adriatica. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita dalla gente a Termoli, in Abruzzo fino a Pescara, e nel nord della Puglia, a Foggia come sul Gargano. La magnitudo indicata dall'Ingv è di 4.2 a profondità di 31 km. L'epicentro è ad Acquaviva Collecroce, nei pressi Montefalcone del Sannio e Larino. La notizia dilaga sui social network.

Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative dei #vigilidelfuoco dopo la scossa di #terremoto M 4.2 registrata alle 11:48 tra le province di #campobasso e #chieti. Ricognizioni precauzionali in corso con squadre a terra ed elicottero — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 aprile 2018









Nessun danno per ora. Le forze di polizia, Vigili del fuoco e Protezione civile stanno facendo verifiche dopo la scossa di terremoto avvertita dalla popolazione in Molise: al momento non vengono segnalati danni. «Ho appena parlato con il sindaco di Guardialfiera (Campobasso), hanno sentito la scossa ma non c'è nessun problema». Così il presidente uscente della Regione Molise, Paolo Frattura. Le forze di polizia, Vigili del fuoco e Protezione civile stanno facendo verifiche dopo la scossa di terremoto avvertita dalla popolazione in Molise: al momento non vengono segnalati danni.

