Terremoto in Emilia-Romagna, tre scosse in pochi minuti avvertite in tutta la provincia. La stima aggiornata dall'Ingv parla di tre scosse: la prima di magnituto 3.1 alle 20.36, la seconda di 2.9 alle 20.37 e la terza di 3.2 alle 20.52. L'epicentro di tutti e tre gli eventi è stato rilevato a 2 km da Meldola (Forlì-Cesena). Non si segnalano al momento danni.

