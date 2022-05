Terremoto a Crotone, scossa di magnitudo 3.2 ad est di Umbriatico

Terremoto in provincia di Crotone. Una scossa si è verificata nella intorno alle ore 23.01 a 3km ad est di Umbriatico in provincia di Crotone in Calabria. Il sisma secondo i dati elaborati da INGV, ha avuto magnitudo ML 3.2, ad una profondità di 25km. Nessun danno registrato a cose e/o persone, si sono avute altre deboli scosse in precedenza.

