Tempesta atlantica arriva in Italia, violenti temporali e grandinate: calano le temperature. Ecco dove e quando colpirà

Inondazioni e vento a oltre 100km/h. La Spagna è sotto la morsa di quella che è stata ribatezzata tempesta atlantica. Una conseguenza dell'uragano ex Franklin (che a fine agosto aveva raggiunto la categoria 4) e della DANA, acronimo di depressione isolata ad alti livelli. Con l'effetto Fujiwhara, ovvero un'interazione tra cicloni tropicali o extratropicali, ha portato violenti temporali e grandinate. Più di 40 litri per metro quadrato in appena un quarto d’ora sono caduti in gran parte della provincia di Castellón, nel sud della nazione. Ora questo evento atmosferico è in Italia, come conferma il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.

Dove potrà colpire

"Piogge e rovesci si potranno verificare sopratutto al Nordovest", sottolinea il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo. Perché si verfica? Si tratta di un effetto del calore accumulato in 12 giorni di caldo africano. Nelle prossime ore sono previsti temporali e piogge forti sulle Alpi e sulle zone pianeggianti del Nordovest, piu occasionalmente su quelle del Triveneto. Qualche rovescio poi e previsto anche in Sardegna e in Toscana, dopo il caldo estivo degli ultimi giorni. Nella giornata di giovedi 14 settembre i rovesci, a tratti equatorialì, si espanderanno a macchia di leopardo su gran parte della Pianura Padana, specie nel pomeriggio, e raggiungeranno anche Liguria di Levante ed Alta Toscana. Sabato mattina un nucleo di pioggia forte è previsto avanzare dal Golfo del Leone verso Liguria, Toscana e Lazio: questo flusso molto umido nei bassi strati potrebbe portare nubifragi.

Fino a quando dura

"Lascerà in eredità instabilità atmosferica fino a sabato compreso, con acquazzoni e temporali sparsi al nord e più occasionalmente al centro".

Giù le temperature

"Soprattutto al centronord, il termometro scenderà di 4-5 gradi", prosegue Ferrara. Avvicinandoci al weekend, la situazione rimarrà simile, quindi soleggiata, meno calda e con qualche temporale specie al Centro-Nord.

Quando il caldo?

Da domenica potrebbe tornare una fase anticiclonica calda e africana ovunque, con picchi di 39 gradi attesi ad Oristano, 36 in Sicilia, 34-35 in Puglia, fino a 33 anche in Umbria e Lazio: come dire il clima equatoriale potrebbe caratterizzare l’Italia per un altro lunghissimo periodo.

