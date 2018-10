Tav, dal Consiglio comunale di Torino ok allo stop: caos in aula, Pd espulso

Torino approva l'ordine del giorno M5S per il no al proseguimento della Tav. Con 23 voti favorevoli e 2 contrari passa la linea della sospensione all'opera in attesa dei risultati dell'analisi costi/benefici. «La Giunta comunale è assolutamente favorevole a questo atto», ha detto l'assessore ai Rapporti col Consiglio e all'Ambiente Alberto Unia. «L'atto - ha sottolineato - dice solo che abbiamo bisogno di dati e di sapere se c'è una sostenibilità economica dell'opera».



LEGGI ANCHE Tap, Di Maio: risarcimento anche più alto di 20 miliardi



«I piemontesi sappiano che la valorizzazione infrastrutturale della Regione è al centro del mandato del Ministro Toninelli e che l'obiettivo del rilancio prescinde da quelli che saranno gli esiti dell'analisi costi-benefici e dalla decisione sul Tav Torino-Lione, decisione che comunque non tarderà ad arrivare», spiega in una nota il Mit. «L'opera si basa su stime di traffico che appaiono da tempo irrealistiche», puntualizza la nota del Ministero. «Se parliamo di trasporto ferroviario, si ricorda piuttosto che il nuovo Contratto di programma Rfi prevede quasi 2 miliardi di investimenti per il Piemonte e La Valle d'Aosta, la seconda area del Paese più beneficiata dopo la Sicilia. E si sottolinea - conclude il Mit - come il ministero stia lavorando fattivamente a dossier importanti quali, tra gli altri, la messa in sicurezza dei ponti sul Po, il potenziamento del Tpl di Torino e il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo».

«Torino dice Si alla Tav, Torino dice basta». Esponendo questi cartelli le opposizioni di centrosinistra del Consiglio comunale di Torino hanno protestato in aula contro ilschierato per fermare la Tav. Una protesta che ha spinto il presidente dell'aula, Fabio Versati, a sospendere per qualche minuto la seduta e a convocare la conferenza dei capigruppo. Espulsi dall'aula tutti i consiglieri di centrosinistra, compreso l'ex sindaco. «È la prima volta - ha commentato - che vengo espulso, capita anche questo».Sotto i portici del Municipio torinese si fronteggiano il movimentoe i manifestanti a favore dell'opera, sindacalisti delle sigle di categoria ed esponenti di. I due gruppi sono divisi dal cordone delle forze dell'ordine si sono scambiati cori e qualche insulto. «Oltre il danno delle Olimpiadi - si legge su un cartello di Forza Italia - anche la beffa della Tav? Adesso basta». I No Tav rispondono gridando «Sindacati venduti e traditori, dalla nostra valle dovete stare». La delegazione di industriali e di associazioni di categoria è invece salita adove ha seguito - dalla tribuna per il pubblico - i lavori del consiglio comunale. Circa duecento gli imprenditori e sindacalisti che partecipano al presidio davanti al Comune. Davanti a Palazzo di Città ci sono i presidenti delle nove associazioni d'impresa: Api, Unione Industriale, Amma, Ascom, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Collegio Costruttori, Confapi. Presenti anche la Cisl e la Fim.I sindacati e le forze economiche avrebbero voluto un rinvio della discussione dell'odg ma la richiesta non è stata neppure presa in considerazione. «Non hanno avuto la capacità di ascoltare, di fronte a barriere ideologiche è difficile argomentare. Abbiamo dato un grande segno compattezza imprese e sindacati insieme», afferma il presidente dell'Unione Industriale Dario Gallina. «Una marcia dei quarantamila? Sarà dei centomila se continua così», aggiunge a proposito di una manifestazione sull'esempio di quella del 1980 a Torino.«Mi sconvolge che non abbiano neanche pensato di rinviare la discussione pur avendo davanti tutto il sistema produttivo del territorio. È mortificante non solo per noi», osserva, presidente dell'Api, che ha lanciato l'iniziativa di oggi. «È paradossale, cozza con la missione della sindaca a Dubai per dire che Torino è attrattiva. È come un gioco dell'oca, si torna sempre alla casella 1», afferma Antonio Mattio, presidente del Collegio Costruttori Torino.«Pensare di continuare a utilizzare una linea ferroviaria obsoleta e insicura rende palese l'analisi dei costi/benefici economici, collettivi e ambientali, che dovrebbe accelerare l'opera già avviata e non bloccarla». Così il presidente dell'Ance Piemonte,. «La Torino-Lione è un'opera urgente. Lo è per il Piemonte, per i cittadini, per le future generazioni e per il sistema produttivo della nostra regione. All'assemblea Ance dello scorso 16 ottobre i ministri Toninelli e Salvini si sono schierati dalla parte dei costruttori ma in Piemonte non c'è ripresa: dov'è la politica?».