Tav, Ue a Roma: a rischio 800 milioni. Salvini: «Costa di più non farla»

È in corso dalle 19.30 il vertice a Palazzo Chigi sulla Tav. Alla riunione prendono parte il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, e i tecnici che hanno lavorato al dossier sulla Torino-Lione.



CGIA, il costo della TAV sarebbe pari solo all'1,4% della spesa pubblica totale «Costa di più non farla che farla». Così risponde il leader della Lega Matteo Salvini, al suo ingresso a Palazzo Chigi per il vertice sulla Tav. «Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c'è nessuno che mi possa far cambiare idea», aggiunge.

Lettera Ue. La Commissione europea è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordargli che l'eventuale 'nò alla Tav comporterà la violazione di due regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui 300 milioni entro marzo e il resto successivamente. È quanto si apprende a Bruxelles. Di Tav ieri avrebbero parlato al telefono il vice premier Matteo Salvini e il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen.(ANSA). Nel testo preparato a Bruxelles si ricorda che il progetto per la Torino-Lione rientra nelle opere indicate dal regolamento 1315 del 2013 sui Ten-T, cioè le grandi reti infrastrutturali nel settore tei trasporti. La norma prevede tra l'altro l'obbligo di completare l'opera entro il 2030. L'altro regolamento tirato in ballo dalla Commissione nella lettera che però non risulta ancora inviata alle autorità italiane è quello numero 1316, sempre del 2013, con cui si dà vita alla Connecting europe facility destinata a sostenere almeno in parte il finanziamento delle grandi opere. È in base a questo regolamento che Ue, Italia e Francia hanno firmato il grant agreement per complessivi 813 milioni di euro destinati alla realizzazione del tunnel di base. Se i bandi di gara non saranno lanciati entro fine mese, i 300 milioni saranno persi e così accadrà anche per il restante importo se i lavori saranno bloccati

