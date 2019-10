Morta Tamara Fiorini, stilista 43enne: ha perso la battaglia contro la leucemia. Era in attesa di trapianto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava aspettando un trapianto, ma non ce l'ha fatta in tempo. È morta domenica scorsa stilista 43enne di, a causa della leucemia acuta che le fu diagnosticata a ottobre 2018. Si è spenta a causa di una grave crisi respiratoria tra le braccia del marito, l'avvocato Gilberto Costanzo Gilli, come lui stesso racconta a Il Resto del Carlino. «È morta tra le mie braccia, trovando ancora una volta la forza di sorridere», ha detto l'uomo.Tamara Fiorini aveva inseguito la sua passione per tutta la vita, fin da bambina. Dopo il diploma al liceo artistico, la carriera da responsabile prodotto per brand come. Poi, il successo con le proprie gambe. Dal 2014 aveva realizzato il sogno di essere, come si definiva lei, «stilista a tutto tondo» con la fondazione diGrande la commozione di tutta Rimini. Ai funerali, martedì 1 ottobre, la chiesa di Sant’Agostino era gremita, e tanti sono dovuti rimanere fuori, riporta sempre Il Resto del Carlino. Tamara lascia due figlie, Ginevra e Isabella, di 8 e 6 anni.