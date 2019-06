tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro che aveva tentato l'assalto alla sua tabaccheria. È successo a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre persone hanno tentato l'assalto alla tabaccheria, in via Torino: il titolare, che abita sopra il locale, è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi, originario della Moldavia.



Picchia la compagna e spara a figli e madre: arrestato 53enne con l'aiuto dei ragazzi Unha sparato e ucciso unche aveva tentato l'assalto alla sua tabaccheria. È successo a, alle porte del quartiere San Bernardo di. Tre persone hanno tentato l'assalto alla tabaccheria, in via Torino: il titolare, che abita sopra il locale, è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi, originario della Moldavia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascoltato in procura, nei suoi confronti non sono stati presi al momento provvedimenti. Potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa. Indaga la polizia. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 3. Sarebbero stati sparati sette colpi. I due complici sono riusciti a scappare. Sono in corso le indagini della polizia.