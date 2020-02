Superenalotto, centrato il 5+1: premio da mezzo milione di euro

Colpo grosso a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, dove al Superenalotto è stato centrato un 5+1 dal valore di 552.819,62 euro. È stato realizzato tramite schedina 5 pannelli, presso il punto vendita Tabaccheria Benedusi, situato in Via Matteotti, 65. Il Jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 è di 22.000.000.

La combinazione vincente al concorso di oggi del Superenalotto: 4, 15, 43, 69, 74, 84. Numero Jolly: 49. Numero Superstar: 36.

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.19 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 552.819,62 Punti 5: 6 totalizzano Euro: 29.767,21

Punti 4: 514 totalizzano Euro: 361,12

Punti 3: 19.686 totalizzano Euro: 28,00 Punti 2: 321.759 totalizzano Euro: 5,28

SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 36.112,00

Punti 3SS: 74 totalizzano Euro: 2.800,00

Punti 2SS: 1.453 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.113 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.603 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.148 totalizzano Euro: 328.700,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 22.000.000,00

Ultimo aggiornamento: 21:28

