Superenalotto: centrato un "sei" vincente da quasi 60 milioni a Sassari: schedina da tre euro. La sestina vincente di oggi martedì 7 luglio: 16 - 24 - 29 - 53 - 73 - 88. Numero Jolly 62, Superstar 50. C'è quindi un super vincitore che si porta a casa un bottino da urlo che per la precisione corrisponde a 59.472.355,48 euro. Ma non solo, sono stati centrati anche tre "cinque" da oltre 52mila euro.

Il sei vincente è stato giocato a Sassari presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv 45 situato in via Luna e Sole 11 con una schedina da soli tre euro. La vincita di prima categoria, riorda Agipronews, mancava in regione dal 21 marzo 2015, quando proprio a Sassari venne conquistato il Jackpot da 9,5 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 “6”, seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l’Emilia Romagna con 13 e la Puglia con 10, poi la Toscana con 9. Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise.

Quella di stasera è la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quella di stasera sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (SP) un Jackpot da 67,2 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. Ricordiamo anche la vincita record dopo oltre un anno in attesa avvenuta il 13 agosto 2019 quando furono vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46.



Ecco la Top five dei Jackpot della storia. Per ognuno viene indicato anche il ritardo rispetto alla vincita precedente. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

TOP 5 JACKPOT

1 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO) 178 concorsi

2 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 112 concorsi

3 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 200 concorsi

4 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 86 concorsi

5 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 72 concorsi

LA TASSA DELLA FORTUNA: OLTRE 11 MILIONI ALLO STATO

Saranno 11 milioni e 894mila euro del Jackpot centrato questa sera a tornare nelle casse dello Stato: come spiega Agipronews, è l’effetto della “tassa sulla fortuna” - introdotta a gennaio 2012 e modificata con l’ultima legge di bilancio - che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

IL PROSSIMO JACKPOT

Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto oltre 11 milioni di euro: un “tesoretto”, spiega Agipronews, costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro, ma nel 2019 grazie al Jackpot record assegnato il 13 agosto, le giocate hanno superato gli 1,6 miliardi di euro.

COME RISCUOTERE LA VINCITA

Il regolamento del SuperEnalotto, spiega Agipronews, prevede che il vincitore del Jackpot - se ha giocato in una ricevitoria – può presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.



