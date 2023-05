C’è anche la possibilità di fare la maturità e gli esami universitari a distanza per gli studenti bloccati dall’alluvione. Così come l’aumento temporaneo di un euro dei biglietti dei musei per mettere in sicurezza i beni culturali. Nel “decreto-alluvione” del governo Meloni spazio a oltre 2 miliardi di aiuti a famiglie e imprese: dallo stop a tasse, mutui e bollette, fino ai ristori per le aziende più colpite. E poi cassa integrazione per i lavoratori del settore privato.

La sospensione di tutti i tributi vale fino al prossimo 31 agosto. Ci saranno anche tre mesi in più per beneficiare del Superbonus al 110% per le villette nelle aree colpite. Con il differimento al 31 dicembre del termine «per l’ultimazione degli interventi effettuati sulle unità immobiliari ubicate nei territori interessati».

Sostegno “una tantum” fino a tremila euro per gli autonomi costretti a interrompere l’attività. E pagamento regolare dello stipendio per i dipendenti pubblici che non possono andare al lavoro.

I processi civili e penali, se le parti o gli avvocati risiedono nelle zone colpite, verranno bloccati fino a fine estate, mentre per cercare di velocizzare la ricostruzione viene anticipata la norma del nuovo Codice degli appalti che consente la procedura di urgenza per gare fino a 500 mila euro. Dal ministero degli Esteri, poi, arrivano 700 milioni per l’export, di cui l’Emilia Romagna è tra le regioni regine in Italia, mentre il dicastero dell’Agricoltura ha messo a disposizione 175 milioni tra ristori, agevolazioni e aiuti alle aziende agricole più colpite dalla furia dell’acqua. Per finanziarie gli interventi, oltre ai fondi di emergenza, si farà ricorso anche a lotterie straordinarie.



Pagamenti: congelate tasse, mutui, bollette

Vengono sospesi fino al prossimo 31 agosto tutti i versamenti tributari e contributivi. Stop anche al pagamento delle bollette di gas e luce con un apposito provvedimento varato da Arera, l’autorità di regolazione dell’energia. Per quanto riguarda i mutui fa fede il protocollo d’intesa con l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, che prevede lo stop in caso di calamità. La scadenza dei pagamenti dei versamenti tributari e contributivi viene quindi spostata al 20 novembre. Tempi più lunghi anche per Comuni e Province per versare le rate dei mutui a Cassa depositi e prestiti.

Cig: cassa in deroga fino a 90 giorni

Per tutti i dipendenti privati viene prevista la cassa integrazione in deroga fino 90 giorni complessivi. La misura è coperta con una dotazione straordinaria fino a 580 milioni. Si tratta di una scelta che consente di dare ossigeno ai lavoratori che non possono recarsi in azienda o in ufficio. Per i lavoratori autonomi arriva invece un sostegno “una tantum” fino a tremila euro. Una misura che deve sostenere chi è stato costretto ad interrompere l’attività. Prevista una copertura finanziaria fino a 300 milioni di euro.

Imprese: ristori ad hoc per ripartire

Per le aziende agricole più colpite vengono stanziati 175 milioni, prevedendo anche contributi in conto capitale fino all’80% con un ammortamento quinquennale e agevolazioni previdenziali. Per le piccole e medie imprese viene rafforzato l’accesso al fondo di garanzia( fino al 100%) con una copertura di 110 milioni. Altri 300 milioni arriveranno dal fondo Simest per i contributi alle imprese esportatrici danneggiate dall’alluvione. Sempre per l’export ci saranno tassi agevolati grazie a un apposito stanziamento da 400 milioni.

Statali: stipendio a chi non può lavorare

Tutti i dipendenti pubblici delle zone colpite, se sono impediti fisicamente dal lavorare, verranno retribuiti ugualmente. Lo stipendio continuerà ad arrivare come tutti i mesi anche per coloro che sono bloccati dall’acqua o dai danni a case e infrastrutture. Sospesi poi tutti i concorsi. Viene quindi anticipata la norma del Codice degli appalti che consente la procedura di urgenza per accelerare i lavori (fino a 500 mila euro) per i territori colpiti. Quanto a scuola e università, torna la possibilità di didattica ed esami a distanza per supportare gli studenti.

Giustizia: tutti i processi sono rinviati

Fra le misure varate dal governo per fronteggiare l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna - un provvedimento che, nelle parole della premier Giorgia Meloni, offre le prime importanti risposte ai territori colpiti - un capitolo è dedicato anche al settore della giustizia. Le norme approvate ieri dal Consiglio dei ministri prevedono il rinvio dei processi civili e penali quando una delle parti o l’avvocato difensore risiedono nelle zone colpite e la sospensione, fino al 31 agosto, per quanto riguarda l’amministrazione, dei termini dei giudizi amministrativi contabili, militari e tributari.

Lotteria: nuove estrazioni per trovare fondi

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituirà estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto per finanziare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici in Emilia-Romagna. Fondi che andranno direttamente ad un fondo speciale istituito presso il Mef. Adm istituirà le estrazioni speciali «con propri decreti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto». L’Agenzia è autorizzata anche a disporre la vendita all’asta dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa.