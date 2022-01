Con il decreto varato ieri dal governo Draghi l'Italia entra nel ristrettissimo numero di Paesi europei che prevedono l'obbligo vaccinale per età e si unisce a Grecia e Austria. Cambiano di conseguenza anche le regole su Green Pass di base (ottenibile anche con tampone) e Super Green Pass (solo per vaccinati e guariti) il cui uso viene esteso. Ma andiamo con ordine. E cerchiamo di capire chi dovrà avere il Certificato Verde rafforzato.

SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO

- Lavoratori pubblici e privati con più di 50 anni

Dal 15 febbraio potranno accedere al lavoro solo se saranno vaccinati o saranno guariti. Chi non si presenterà per 5 giorni al lavoro sarà sospeso e quindi non sarà pagato. Multe da 600 euro per chi entra al lavoro senzail Super Pass. Previste sanzioni anche per le aziende. Le imprese potranno sostituire il lavoratore sospeso per 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

- Lavoratori dell'Università

Il Super Green Pass dicenta obbligatorio per tutto il personale indipendentemente dall'età. In sostanza i dipendenti delle Università vengopno equiparato a quelli delle scuole. Gli studenti invece possono accedere alle lezioni anche con il Green Pass semplice (quindi ripetiamolo anche dopo essersi tamponati).

- Ristoranti al chiuso e bar

Naturalmente restano in vigore le regole precedenti che prevedevano l'obbligo del Super Green Pass per usufruire di una serie di servizi a partire dai ristoranti al chiuso e bar.

OBBLIGO DI GREEN PASS DI BASE

- Parrucchiere e barbiere

Dal 20 gennaio l'obbligo di Green Pass di base (quello ottenibile anche col solo tampone) viene esteso ulteriormente ad alcuni servizi. Ad esempio per tagliarsi i capelli dal barbiere o per una messa in piega dal parrucchiere sarà necessario averlo.

- Poste e banche

Dal 1 febbraio per entrare in un ufficio postale o in banca bisognerà essersi tamponati

- Negozi e Centri commerciali

L'obbligo di Green pass base dovrebbe scattare anche per negozi e centri commerciali con alcune eccezioni che saranno comunicate entro le prossime due settimane ma che dovrebbero essere sostanzialmente gli alimentari e le farmacie.

- Trasporti pubblici

Naturalmente resta l'obbligo di Green Pass di base, già previsto, anche per accedere ai trasporti pubblici e ai treni regionali e ai traghetti.

Vale la pena ricordare, infine, che nulla cambia per gli obblighi già previsti con i decreti precedenti. Dunque il personale sanitario e delle scuole, i lavoratori delle Forze dell'ordine e delle Forze Armate sono obbligati a vaccinarsi e disporranno automaticamente del Super Green Pass.