Super Green pass, ecco dove sarà necessario dal 6 dicembre (e dove non lo sarà)

Green pass, è record di certificati scaricati: sfiorati 1,2 milioni in vista del 6 dicembre. Sono esattamente 1.191.447 i certificati registrati, e il dato è stato registrato nella giornata di ieri, a poche ore dall'entrata in vigore delle misure sul certificato verde 'rafforzato' (dal 6 dicembre), introdotto dal nuovo decreto. In particolare, secondo quanto emerge dai dati del sito del governo, sono stati 498.888 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 682.493 quelli per l'effettuazione di un tampone e 10.066 per guarigione dal Covid.

Libero accesso a bar, ristoranti e cinema dal 6 dicembre ai non vaccinati per motivi di salute. A chiarirlo ai microfoni di 'Restart 264' su Cusano Italia Tv è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Con l'entrata in vigore del super Green pass, «ovviamente a coloro che non possono accedere al vaccino per motivi di salute - precisa - non verrà compressa la libertà di accesso ai servizi e alla vita sociale».

Quanto ai nuovi vaccinati, Costa sottolinea come «una buona parte dei cittadini non vaccinati aveva solo bisogno di essere rassicurato. Ovviamente - rivendica - anche l'introduzione del super Green pass ha aiutato questa ripresa delle vaccinazioni».

Le nuove regole sul contenimento del contagio pandemico, in vigore da lunedì 6 dicembre, sottolinea una nota del Ministero della Cultura, sono molto chiare per i luoghi della cultura e prevedono che nei musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il super green pass. Si continuerà pertanto ad accedere con green pass, nel pieno rispetto delle norme e dell'obbligo di indossare la mascherina.

Diverso il caso dei cinema, teatri e sale da concerto, che rimarranno aperti con capienza al 100%, dove l'ingresso sarà possibile solo con il super green pass. Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, alle sale da concerto e ai luoghi dello spettacolo