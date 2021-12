Super green pass da lunedì: multe e regole, cosa cambia (e la differenza con il vecchio certificato)

Cosa cambia da lunedì? Da lunedì 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 il Green pass diventa un super Green pass o Green pass rafforzato. Che vuol dire? Che verrà rilasciato solamente ai vaccinati e ai guariti dal Covid e non ai "tamponati". Diventa, dunque, un documento diverso (più utile: è un vero e proprio Passepartout) dal Green pass base che usiamo oggi e che possono scaricare anche le persone che non si sono vaccinate. Il Green pass base rimane, quindi, ma darà accesso a meno servizi e, novità molto importante, diventa obbligatorio per salire su un teno o su un autobus: si è più tagliati fuori dalla vita sociale e dalla convivialità. Un esempio? Con il Green Pass base non si può andare a cinema e teatro, allo stadio o partecipare ad altri eventi sportivi, mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo e quindi con tavolate di più di 4 persone, partecipare a feste, matrimoni e cerimonie pubbliche, andare in discoteca.

APPROFONDIMENTI LE MISURE Super Green pass, le nuove regole da lunedì: multe e... MONDO Covid, in Israele parte vaccinazione bambini da 5 a 11 anni LE ORDINANZE Mascherine all'aperto obbligatorie a Milano e a Bologna nel... IL DECRETO Super Green pass per salvare il Natale, Qr per bus e metro. Draghi:... BRUXELLES Green pass, anche l'Ue raccomanderà la durata a 9 mesi IL PROVVEDIMENTO Decreto Super Green pass, testo Pdf integrale: ecco le nuove misure... I COLORI Zona gialla, Friuli Venezia Giulia cambia colore lunedì.... LE REAZIONI Obbligo vaccino, prof come i sanitari. I presidi:... LE DECISIONI Super Green pass: i no vax esclusi da ristoranti, cinema e stadi CABINA REGIA Vaccini, verso l'obbligo dal 15 dicembre per professori e forze... LE REAZIONI Obbligo vaccino, i sindacati di Polizia: non ci sottrarremo, pochi... LA CABINA DI REGIA Super green pass in zona bianca dal 6/12 al 15/1. Certificato verde... POLITICA Super Green pass, tutti i punti del decreto approvato dal Cdm COVID Super Green pass, restrizioni ai No vax subito in zona bianca: il... COVID Vaccino ai bambini da 5 a 11 anni, Palù (Aifa): «Se Ema... IL TEMA Mascherine, l'Oms: «Salve 160.000 vite se il 95% della... LA STRETTA Coprifuoco e mascherine: dall'Alto Adige alla Sicilia la linea...

Variante Omicron, vacanze di Natale e Capodanno: regole e quarantene, cosa cambia

Con questa espressione "Green pass rafforzato", e con un apposito decreto, si intende rafforzare il certificato verde come strumento fondamentale per continuare a fruire di servizi e del proprio tempo libero in sicurezza. Dunque, da lunedì bisognerà tenere più spesso a portata di mano la foto scaricata dal cellulare o il foglio dove abbiamo stampato il codice Qr, insomma il certificato che ora dobbiamo esibire per mangiare all'interno dei ristoranti o per seguire eventi al chiuso. Il Green pass sarà fondamentale per il tempo libero.

E allora cosa si può continuare a fare con un Green pass base? E quindi con un tampone che dura 48 ore? Si può mangiare all'aperto, andare al lavoro, e diventa obbligatorio per accedere ai trasporti pubblici come treni, aerei e traghetti ma anche metropolitane e autobus. Si può andare a nuotare in piscina e fare sport in palestra (ma attenzione: se la regione passa in zona gialla serve il Green pass rafforzato).

Il vaccino diventerà obbligatorio? Cosa accade in Europa: favorevoli Austria, Grecia​ e Germania

Multe

Cosa si rischia se non si esibisce il Green pass giusto? Multe salate: da 400 a 1000 euro per chi accede a spettacoli, ristoranti, bar senza il certificato verde rafforzato. Stessi importi per chi prende mezzi pubblici senza il Green pass base. La applicazione di verifica che legge i Qr code è in corso di aggiornamento e potrà selezionare una delle due modalità: quindi chi controlla potrà verificare la validità del Green pass.