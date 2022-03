Super Green pass al lavoro, si va verso lo stop per gli over 50: in ufficio solo col certificato base

Per gli over 50 presto potrebbe più non essere obbligatorio il Super Green pass sul posto di lavoro. È questo l'orientamento che sta studiando il governo: per chi ha superato questa età, resterebbe in vigore solamente il certificato base per accedere all'ufficio o più in generale a tutti i luoghi di lavoro. Il governo sta maturando in questi giorni la road map per l'uscita dall'emergenza Covid che presto sarà sul tavolo del Cdm. Probabilmente già giovedì, giorno sia del nuovo decreto "taglia-prezzi" contro i rincari di carburanti e bollette sia della mappa in vista della scadenza dello stato di emergenza Covid del 31 marzo. La riunione del Cdm, ancora non fissata ufficialmente, potrebbe essere preceduta da una cabina di regia sull'allentamento delle misure per contenere il virus.

La road map: stop al Green pass al chiuso da maggio?

Il percorso di uscita dall'emergenza dovrebbe prevedere lo stop all'obbligo di ogni tipo di Green pass al chiuso a partire dal primo maggio. L'attenzione resta però al contempo concentrata sull'andamento della curva epidemica, da alcuni giorni in risalita in Italia così come in altri Paesi europei. L'ipotesi allo studio e che verrà discussa in settimana dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti governative, è lo stop dal primo maggio a qualunque tipo di Green pass per l'accesso ai luoghi al chiuso, dai ristoranti ai cinema alle attività di vario tipo.

Sarebbe inoltre prevista l'eliminazione del Super Green pass per l'accesso agli hotel, mantenendo solo il green pass base, a partire dal primo aprile. Non è però esclusa l'ipotesi di abolire qualunque tipo di Green pass per l'accesso agli hotel. Sempre dal primo aprile, l'ipotesi al vaglio è anche di consentire l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici solo col green pass base, mentre si prevedrebbe l'eliminazione di qualunque tipo di green pass per i luoghi all'aperto. I primi allentamenti scatterebbero dunque dal 1 aprile e ulteriori allentamenti alle misure restrittive scatterebbero dal 1 maggio in un percorso di "graduale ritorno alla normalità". Tutte le ipotesi dovrebbero essere discusse a breve in Consiglio dei ministri.