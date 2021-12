Faq Super Green pass, regole per bar ristoranti spostamenti negozi e hotel: tutto quello che c'è da sapere. Domande e risposte del governo.Testo in Pdf

Faq Super Green pass: tutto quello che c'è da sapere. Il governo ha appena pubblicato le domande e risposte sull'uso, a partire da domani della carta verde rafforzata. Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato", cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. Le faq spiegano che tutte le attività (di seguito l'elenco) saranno consentite ai possessori di Super Green Pass (che certifica vaccinazione e/o guarigione). E aggiunge, specificando per zona bianca, gialla e arancione, quelle che sono o non sono consentite con Green pass base (anche tampone) o senza certificazione verde.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Super green pass da domani, nuove regole e divieti: dove serve e come... ITALIA Super green pass, le multe e i controlli VIDEO Obbligo mascherine all'aperto a Roma, ma non tutti la usano: le... IL CASO Super Green pass, corsa al vaccino: tutti i trucchi per ottenere... I CONTROLLI Super Green pass, aggiornata app Verifica C19: ecco come...

ECCO LE FAQ (in formato pdf)

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea.

SPOSTAMENTI

- Mezzi di trasporto pubblico o privato di linea: aeri, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionali. A prescindere dal colore della regione, è sempre obbligatorio l'utilizzo del Green pass, che può essere sia "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) sia rafforzato (vaccinazione e guarigione).

- Mezzi di trasporto pubblico non di linea: taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea). A prescindere dal colore della regione, è possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico non di linea anche senza Green pass.

- Spostamenti con mezzo proprio all’interno del proprio comune. A prescindere dal colore della regione, sono sempre consentiti a prescindere dal possesso del Green pass.

- Spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione. In zona bianca e gialla sono sempre consentiti a prescindere dal possesso del Green pass. In zona arancione, invece, sono consentiti senza Green pass solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune. Stesso discorso vale per gli spostamenti con mezzo proprio verso altre regioni/province autonome

- Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus): sono sempre consentiti a prescindere dal colore della regione e dal possesso del Green pass.

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI

- Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento: in zona bianca e gialla non sono consentiti senza Green pass. In zona arancione, invece, è necessario possedere il Super Green pass.

- Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da quelli di cui sopra funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento: in zona bianca e gialla sono sempre consentiti a prescindere dal possesso del Green pass. In zona arancione, invece, è necessario il Super Grenn pass.

ATTIVITÀ LAVORATIVA

- Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale): a prescindere dal colore della zona, è necessario l'utilizzo del Green pass, sufficiente nella sua versione "base"