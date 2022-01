Draghi convoca la cabina di regia alle 15. Il Pd insiste: «Obbligo vaccinale via maestra»

Oggi è una giornata cruciale sul fronte della pandemia Covid-19 e delle decisioni che prenderà il governo. Il premier Mario Draghi ha convocato alle 15 a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sul Covid, per decidere le nuove misure da adottare per frenare la crescita dei contagi.

E si preannuncia una riunione di fuoco. Tema: obbligo vaccinale. Il Pd lo chiederà ma non è un tema che mette d'accordo tutti.

Per i dem l' obbligo del vaccino è la «via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso». Si tratta, chiariscono le stesse fonti, dell'«unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni».

Cosa comporta il Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro? Il nodo dei controlli e della sostituzione dei dipendenti appare piuttosto problematico. Abbiamo fatto il punto qui.

Quando, chi e cosa

Alle 15 è prevista la cabina di regia tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza per impostare il nuovo decreto anti Covid. Oltre al Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori, per rallentare i contagi Covid il governo sta valutando la possibilità di varare l'obbligo vaccinale per i soggetti più fragili e a rischio, come ad esempio gli over 60. Qui il punto con gli ultimi aggiornamenti su tutte le ipotesi in campo

Poi alle 16.30 si terrà il confronto con le Regioni (il tema ritorno a scuola e della dad sono i punti nevralgici della discussione) i Comuni (Anci) e le Province (Upi).

Infine ci sarà il Consiglio dei ministri, che non è ancora convocato ma è previsto comunque nel pomeriggio.