La proposta è stata ufficializzata da più di un presidente di Regione: sospendiamo l’obbligo di Green pass sui mezzi di trasporto pubblici per gli studenti tra i 12 e i 17 anni. La campagna vaccinale è cominciata in ritardo rispetto alle altre fasce di età, un milione di ragazzi non hanno ricevuto l’iniezione, se vanno a scuola in bus devono, ogni due giorni, sottoporsi a un tampone per ottenere il Green pass semplice. Il governo ha già fatto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati