LUCCA - «Non mi faccia incazzare - urla l'alunno rivolgendosi al professore - mi metta 6». In sottofondo si sentono i compagni ridere, mentre iltenta di difendere il registro. La violenza verbale del ragazzo, registrata in un video che sta spopolando in rete, ripreso in un, è assoluta. Siamo in una delle classi. Probabilmente al termine di un'interrogazione, o di un compito. L'insegnante è seduto in cattedra, lo studente è in piedi davanti a lui. Lo deride, lo minaccia. Cerca di prendere una sorta di registro. «Chi è che comanda?», urla in faccia al professore.I compagni seduti tra i banchi ridono, sono divertiti dalla reazione violenta del ragazzo. E dalla timida risposta dell'adulto che cerca di frenare la furia del giovane con una calma proverbiale. Forse ha paura.«Si inginocchi, si inginocchi», grida ancora il ragazzo. «Lei non ha capito nulla», continua lo studente e poi ripete: «Chi è che comanda? Chi è che comanda?». Sembra quasi uno scherzo. Il prof viene umiliato nel video che poi qualche studente decide di affidare alla rete. Le immagini fanno il giro del web e dei social, consegnando al pubblico ludibio l'immagine di una scuola che non può avere futuro.