Studente colto da malore a scuola muore in ospedale, aperta un'inchiesta

Dopo il caso della 14enne morta per un arresto cardiaco in classe, nuova tragedia a scuola. Vittima uno studente di 19 anni, O.K., di origine albanese ma da anni residente a Makari, frazione di San Vito Lo Capo, che ha avvertito un malore a scuola ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo. Il giovane, che frequentava l'Istituto alberghiero, all'improvviso, stamani ha avvertito un dolore al petto. Subito soccorso, è deceduto mentre i sanitari del «Sant'Antonio Abate» lo stavano sottoponendo ad esami diagnostici.

Arresto cardiaco a scuola, morte cerebrale per la 14enne colpita da malore in classe

Ultimo aggiornamento: 21:30

