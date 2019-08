Stromboli, l'allarme Ingv: «Rischio tsunami se collassa la Sciara del Fuoco»

Stromboli

«Oggi è successo un evento che viene definito parossistico, quando supera un determinato volume di materiale che viene eruttato violentemente e in un breve lasso di tempo». A spiegarlo all'Adnkronos è Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a proposito dell'eruzione del vulcanoche, prosegue, «è un vulcano attivo con una media, in questo periodo, tra le 15 e le 25 esplosioni ogni ora: questo perché il condotto magmatico è costantemente aperto e in comunicazione diretta con la camera magmatica che si trova a circa 3 km di profondità. Tuttavia, può succedere che si accumuli nella camera magmatica una quantità tale di gas e lava da generare un forte gradiente di pressione che si sfoga con episodi così violenti come questo. Ma sono episodi abbastanza rari» afferma Doglioni.