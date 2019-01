Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa e la troupe aggrediti a coltellate

Paura per Edoardo Stoppa e la troupe di Striscia la notizia durante un servizio a Battipaglia. L'inviato e lo staff sono stati aggrediti durante un servizio sul presunto «killer dei gatti», sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando dei bocconi avvelenati.





Dopo diverse ricerche, l'inviato avrebbe scoperto l'identità dell'uomo e si è diretto a Battipaglia per intervistarlo. Il presunto killer non ha voluto rispondere alle domande di 'Striscià e ha chiamato la polizia: «Quando sono arrivati gli agenti di polizia - racconta Edoardo Stoppa - l'uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri». E prosegue: «Per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata». L'aggressore è stato arrestato e si trova in stato di fermo al commissariato di Battipaglia; l'agente, ferito a una mano, è stato accompagnato all'ospedale cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA