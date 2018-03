Latina, i funerali di Alessia e Martina. Il prete: "Preghiamo per loro padre"

L'amica di Antonietta: "Luigi mi ha accusato della separazione e ha detto che avrebbe ucciso le bimbe"

"All'inizio non ricordava, ora sta elaborando"



Qualche polemica, subito minimizzata dai presenti, durante idi, le due sorelline uccise dal padre Luigi il 28 febbraio scorso. C'è infatti statoquando il, nell'omelia, ha chiesto ai fedeli diche ha ferito la moglie Antonietta prima di barricarsi nell'appartamento, uccidere le due figlie e poi togliersi la vita. A quel punto, il sacerdote ha replicato così: «Scusate, ma la famiglia ha già perdonato».Un lungo applauso ha accolto l'ingresso delle bare di, le due sorelline uccise dal loro papà, Luigi, il 28 febbraio scorso.si è raccolta per salutare due vittime innocenti all'interno della chiesa di san Valentino: isono iniziati da qualche minuto. All'arrivo delle due salme,bianchi e rosa insieme a striscioni con messaggi strazianti per le piccole «Cisterna non vi dimenticherà». Liberate anche dueche si sono rifugiate sotto il portico della chiesa spaventate dalle migliaia di persone che affollano la piazza commossa che alterna applausi a pianti.La presidente della Cameraha inviato una corona di fiori ai funerali delle due bambine di Cisterna di Latina.è stato proclamato il lutto cittadino, e la città ha anche dedicato una maglietta alle due sorelline: "Alessia e Martina, Cisterna vi porterà sempre nel cuore".«La signora Gargiulo ora sa quello che è successo ed è supportata da psicologi ma soprattutto dalla famiglia.prima che possa riprendersi». È quanto sottolinea all'Adnkronos il legale della moglie di Luigi Capasso, il carabiniere che, dopo averla ferita con colpi di arma da fuoco, ha ucciso le loro due figlie di 8 e 14 anni e poi si è suicidato.«Domani () ci saranno i funerali delle bambine ed è stato proclamato il lutto cittadino a Cisterna di Latina -prosegue il legale- Devo dire che ho ricevuto tantissime telefonate di vicinanza da tutto il paese, donne, uomini con e senza figli. Ai funerali ci sarà tutto il paese. La signora ovviamente date le sue condizioni di salute non sarà presente ma ci saranno i suoi familiari. Ora bisogna solo aspettare, dovrà fare un bruttissimo viaggio dentro se stessa, un viaggio lungo che dobbiamo rispettare», conclude.