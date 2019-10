Strage di Capaci, pentito rivela: «Ex poliziotto mise l'esplosivo sotto l'autostrada»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo tassello si aggiunge ai tanti misteri sulla strage di Capaci . A rivelarlo è un ex agente della polizia penitenziaria e mafioso del clan di Caltanissetta , dal 2009 collaboratore di giustizia, che ha parlato di un ex poliziotto che avrebbe messo dell' esplosivo sotto l'autostrada di Capaci che iluccise il giudice Giovanni Falcone , la moglie e tre agenti della sua scorta. Come riporta oggi Repubblica, il pentito ha chiesto di tornare nuovamente davanti ai magistrati che indagano sulle stragi Falcone e Borsellino . Il suo nome è, 54 anni, uno dei pentiti che hanno parlato anche del leader di Confindustria Antonello Montante.Adesso parla di un ex poliziotto che chiamavano il «turco»: «Mi ha confidato di aver partecipato alla fase esecutiva delle strage Falcone», ha messo a verbale Riggio davanti ai pm di Caltanissetta, «si sarebbe occupato del riempimento del canale di scolo dell'autostrada con l', operazione eseguita tramite l'utilizzo di skate-bord».«Ma perché non ha mai parlato prima di questo ex poliziotto?», gli hanno chiesto il procuratore aggiunto di Caltanissettae il procuratore aggiunto di Firenze, il 7 giugno dell'anno scorso. Riggio ha risposto così: «Fino ad oggi ho avuto paura di mettere a verbale certi argomenti, temevo ritorsioni per me e per la mia famiglia. Ma, adesso, i tempi sono maturi perché si possano trattare certi argomenti». Anche la Procura nazionale antimafia ha parlato, nel corso di una riunione top secret, del collaboratore. I verbali sono stati depostati alcuni mesi fa al processo bis per la strage di Capaci.