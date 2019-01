Bus di linea contro auto, 8 feriti a Firenze

Otto persone sono rimaste ferite nello scontro tra un bus di linea Ataf e un'auto all'incrocio tra via Datini e via Traversari, a Firenze. Nessuno ha riportato lesioni gravi. In ospedale la conducente della vettura, una 25enne che ha riportato un trauma facciale, il conducente del mezzo pubblico e un passeggero. Altri cinque passeggeri del mezzo sono stati medicati sul posto e hanno rifiutato cure mediche.



GLI INTERVENTI

Intervenuti polizia municipale del reparto infortunistica stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118. Via Datini al momento è chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire i rilievi. Sempre in via Datini il 15 gennaio scorso si è verificato un incidente a seguito del quale è morto un 78enne, caduto sbattendo la testa dopo essere stato urtato da un bus in transito mentre camminava lungo la carreggiata.

