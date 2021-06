Come da programma, il centrodestra è già sulle barricate. Scandisce un grosso no al proposito di Mario Draghi di prorogare, probabilmente a fine anno, lo stato di emergenza in scadenza il 31 luglio. Ma il premier, che ufficialmente non ha ancora preso alcuna decisione e sarebbe irritato in quanto la notizia è uscita troppo presto, non è tipo da farsi impressionare fedele com’è al pragmatismo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati