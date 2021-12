Stato emergenza, stretta sui viaggi: quarantena per non vaccinati che arrivano in Italia. E tampone obbligatorio per tutti. Il decreto

In vista delle vacanze di Natale e della diffusione della variante Omicron in consiglio dei ministri è stato deciso di prevedere l'obbligo della quarantena per chi arriva da altri paesi dell'Unione europea. Ma c'è un'altra decisione più importante, che interessa la stragrande maggioranza degli italiani che è vaccinata.

Covid, stretta sui viaggi

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato infatdti una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista invece la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.