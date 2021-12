Stato di emergenza, proroga sino al 31 marzo: si va verso il Consiglio dei Ministri già domani

Mario Draghi avrebbe deciso di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Il governo starebbe quindi valutando la proroga dello stato d'emergenza di almeno tre mesi. Una strategia nata per traghettare l'Italia fuori dalla stagione più fredda, guardando anche ai numeri provenienti dalla Gran Bretagna e dall'avanzata della variante Omicron. La decisione dovrà passare da un Cdm al momento non ancora in agenda, ma che potrebbe tenersi nelle prossime 24-48 ore, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos.

Stato d'emergenza, verso Cdm già domani

Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo. L'accelerazione è stata decisa da Mario Draghi per dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia.

«Credo sia maturo il momento in cui governo annunci la proroga dello stato di emergenza, la condizione con la quale evitiamo di trovarci oggi come l'Olanda». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la presentazione al Senato del saggio di Michele Salvati e Norberto Dilmore, Liberalismo inclusivo. «Dobbiamo mantenere una situazione che ci permetta di non vivere di nuovo in lockdown e guardare al resto dell'inverno con maggiore serenità», ha aggiunto.