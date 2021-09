Il decreto è pronto. Ed è sul tavolo di Mario Draghi che dovrebbe firmarlo nelle prossime ore. Si tratta del Dpcm con il quale il lavoro pubblico in presenza tornerà ad essere la «modalità ordinaria» della prestazione. Si tratta di uno dei tasselli necessari per il rientro negli uffici dei dipendenti pubblici dopo l’approvazione del Green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati, e che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati