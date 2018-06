Inchiesta sullo Stadio Il consulente ombra e l'imprenditore Parnasi: «E ora prendiamo anche il Flaminio»

di Valentina Errante

Un controllo totale. Da quando aveva messo piede in Campidoglio, per volontà dei vertici del Movimento, Luca Lanzalone gestiva tutte le partite aperte. Un uomo invisibile, di fatto, il sindaco-ombra. Nelle sue mani, la vicenda dello stadio di Tor di Valle, il concordato Atac e l’istituto di previdenza del Comune. E, soprattutto, gli affari di Luca Parnasi, presenti e futuri, che proprio Lanzalone gestiva dall’interno. Per l’amministrazione il superavvocato Cinquestelle, che aveva già un piede nel governo...