Nelle regioni gialle, praticamente tutto il Centro-nord eccetto la Valle d’Aosta, c’è un taglio drastico delle autocertificazioni necessarie per gli spostamenti. Da domani si viaggerà liberamente anche se bisognerà tenere conto del coprifuoco alle 22. Discorso differente se la destinazione o il luogo di partenza è in una delle cinque regioni ancora arancioni, vale a dire Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta (o in Sardegna,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati