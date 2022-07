Emilia Romagna, allarme acqua contaminata da escherichia coli: chiuse 28 spiagge «Situazione anomala, forse per il caldo»

Torna l'allarme escherichia coli in Emilia Romagna: oggi, 28 luglio in regione è scattato il divieto temporaneo di balneazione in 28 tratti di costa principalmente nella provincia di Rimini. Lo comunica l'agenzia regionale Arpae dopo che le analisi microbiologiche effettuate su un campione d'acqua prelevato martedì 26 luglio in 98 punti di misura hanno rilevato valori oltre i limiti di questo batterio in 28 casi.

Bandiera rossa dunque su diverse spiagge, tra cui anche a Pinarella (Ravenna) per acque contaminate. Il sindaco di Cervia Massimo Medri con ordinanza comunale ha vietato la balneazione.

Multe da 50 a 500 euro

L'area interessata dal divieto nel comune di Cervia è la zona di Pinarella e nei pressi del confine con il territorio di Cesenatico (dove però è possibile fare il bagno). Il provvedimento è stato preso "Al fine di tutelare la salute dei bagnanti".

Per chi infrange il divieto, è prevista multa da 50 a 500 euro. Misure simili sono state prese negli altri comuni interessati del litorale romagnolo.