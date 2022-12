Roma, sparatoria fuori da un bar durante riunione di condominio: quattro morti. Fermato un uomo

Dissidi condominiali o vecchi rancori: è ancora tutta da ricostruire la dinamica che questa mattina, a Colle Salario, a Roma, ha portato un uomo a sparare alla cieca mentre era in corso una riunione condominiale. Quattro persone sono rimaste uccise, tre sicuramente sono donne. La sparatoria è avvenuta fuori da un bar. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Sparatoria a Roma

Via Monte Giberto, non sono neanche le 9.30 quando si sentono esplodere diversi colpi di pistola mentre era in corso la riunione. Diverse le telefonate al 112: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Montesacro. Al momento sembra che sia stato fermato un uomo.

In diversi ospedali della Capitale stanno arrivando i feriti. Al Policlinico Umberto I due persone: una donna di 80 anni che è stata colpita al polmone destro. Il proiettile fortunatamente è entrato ed uscito e per questo la donna non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari stanno attendendo una seconda persona ferita.