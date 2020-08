Cerignola, sparatoria e assalto a portavalori sulla A14: auto incendiate in autostrada, traffico bloccato

A14 - Canosa-Cerignola - Coda A14 Pescara-Bari Coda di 8 km tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Cerignola est per Veicolo in fiam... — Traffico Autostrade (@TrafficoA) August 10, 2020

Autostrada chiusa

Ad essere preso di mira è stato un furgone della 'Sicuritalia', finito di traverso sulla carreggiata. Non è chiaro se il colpo sia stato portato a termine, oppure se si tratti di un tentativo fallito o se, come pare - a quanto trapela dalle indagini di polizia - i banditi abbiano portato via solo pochi spiccioli. Sul posto sono intervenuti anche guardia di finanza e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 18:56

